Gli amori dei nostri 15 personaggi Marvel più amati

Oltre un decennio fa, ilha presentato il primointerpretato da. nel ruolo del leggendario. Da quel momento il franchise ha sfornato dozzine di film e in ognuno sono stati presentati nuovi meravigliosi personaggi interpretati da alcuni dei nostri attori e attrici preferiti e conosciuti in tutto il mondo.Come accade nell’dei fumetti, i film e gli altri media appartenenti a questo franchise condividono l’ambientazione e alcuni personaggi, nonché alcuni elementi della trama che fanno da filo conduttore tra di essi.Questoe uno dei più grandi successi commerciali di sempre, ed è servito come ispirazione ad altri studios cinematografici e televisivi nella creazione di universi condivisi molto simili.Ma sequasi tutto di questi supereroi siamo sicuri di saperne altrettanto suglidi questi personaggi? Scopriamo insieme gli attori di talento dietro ai supereroi della Marvel e i loro partner romantici nella vita reale: